"Estive a falar com o Mehdi [Taremi] e ele disse-me que a escolha de ir para o FC Porto é definitiva. Estou feliz porque era a opção que eu queria que tomasse". As palavras são de Alireza Samimi, guarda-redes da seleção iraniana de futsal e amigo do avançado do Rio Ave, que está a caminho de ser atleta dos dragões.

"Teve duas ofertas sérias, uma do Benfica e outra do FC Porto. Acho que o FC Porto é maior e joga a Champions. É campeão e tem tido melhores resultados", acrescenta, em declarações à agência noticiosa Mehr, do Irão.





Samimi lembra o percurso vitorioso do jogador de 28 anos e diz que o mesmo já se apaixonou pela Invicta. "Vai encontrar muitas estrelas no FC Porto e será testado a ir aos seus limites. Já estou ansioso por ver a estreia dele com a nova camisola", frisou Alireza Samimi.

Para a chegada de Taremi, o FC Porto tem de vender algum dos seus atuais jogadores e estão na lista de transferíveis os avançados Fábio Silva, Soares, Zé Luís e Aboubakar, já várias vezes apontados a diversos clubes. O brasileiro garante que, para já, está tudo no campo dos rumores.



"O meu empresário não me passou nada disso [interesse da Roma e de emblemas chineses]. É especulação. Tenho mais um ano de contrato", sublinhou Soares numa entrevista à ESPN em que não fecha a porta a uma chamada da seleção das quinas.

Já Aboubakar, segundo a imprensa turca, terá feito chegar ao Besiktas a sua vontade de voltar ao clube onde já jogou em 2016/17, por empréstimo.