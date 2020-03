A história do homem que morreu em 2016 mas é o 'único adepto' no Valência - Atalanta que se joga à porta fechada

Vicente Navarro morreu em 2016 mas foi imortalizado com uma estátua em sua homenagem nas bancadas do Mestalla, estádio do Valência, em Espanha.Devido ao coronavírus, o jogo da Liga dos Campeões desta terça-feira entre Valência e Atalanta disputa-se à porta fechada. O 'único adepto' presente no estádio será Vicente Navarro, imortalizado com a estátua.O adepto que tudo deu pelo clube, sócio número 18 do emblema valenciano, era detentor de lugar de época no Mestalla e nem mesmo depois de perder a visão, aos 54 anos, deixou de ir ao futebol.Vicente Navarro manteve o lugar anual e decidiu passar a levar o filho a cada partida para lhe relatar o encontro.Em 2019, o Valência decidiu então homenagear o adepto e colocou no seu lugar uma estátua em bronze, gesto que emocionou a família de Vicente Navarro.