A lista de convocados do Benfica para o jogo com o Paços de Ferreira

Já é conhecida a lista de convocados do Benfica para o jogo com o P. Ferreira, marcado para as 21h30 no Estádio da Luz.Ivan Zlobin e Odysseas;Jardel, Ferro, Rúben Dias, Grimaldo, Nuno Tavares e João Ferreira;Taarabat, Samaris, Florentino, Pizzi, Caio, Chiquinho e Rafa;Jota, Seferovic, Vinícius e Raul de Tomas.