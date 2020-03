A mensagem de Miguel Veloso a Portugal: "Que não passe o mesmo que Itália"

"Espero que Portugal não passe o mesmo que a Itália". É este o desejo de Miguel Veloso, internacional português que alinha no Verona e está a residir naquela cidade. O médio, de 33 anos, está a acompanhar de perto a situação vivida por cá.Tenho parte da minha família aí e preocupo-me, pois, no dia em que foi declarada pandemia, a população não levou a sério e vi fotos de praias cheias", disse numa entrevista ao site da Liga, acrescentando em jeito de aviso: "Aqui em Itália, ao início, também ninguém levou a sério e o país está no estado que está por culpa disso, e por não se terem respeitado as condições. Agora sim já entenderam que este vírus é real".Miguel Veloso explica o momento vivido no país europeu mais assolado pelo coronavírus: "As pessoas estão todas em casa. Só se podem deslocar para comprar comida ou para trabalhar. Neste último caso, tem de ser feita uma auto declaração que, não correspondendo à verdade, pode valer uma multa ou até mesmo pena de prisão". Mas a preocupação está bem patente nas palavras do jogador: "A realidade não mostra, para já, sinais de melhoria".