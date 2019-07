"À minha família portista, que ficará para sempre no meu coração": Brahimi na despedida do FC Porto

O internacional argelino Brahimi despediu-se esta segunda-feira do FC Porto, garantindo que a "família portista" fica no seu coração, com uma mensagem aos adeptos, mas também a presidente, equipa técnica e colegas de equipa.O extremo, que terminou contrato com o FC Porto e jogará no Al Rayyan, do Qatar, dirige na conta oficial no Instagram a mensagem "à família portista", lembrando as cinco épocas em que representou os 'dragões'."À minha família portista, que ficará para sempre no meu coração. No Porto, onde passei cinco anos inesquecíveis da minha vida com a minha família, descobri uma cidade cheia de vida e pessoas extraordinárias", referiu Brahimi.O jogador assinalou que se sentiu sempre apoiado por "grandes adeptos" e agradeceu a toda a estrutura do clube: "Desejo, de todo o meu coração, muito sucesso e muitos mais títulos para o FC Porto", afirmou o jogador, dizendo ser "portista para sempre".Pelo FC Porto, o extremo argelino conquistou a Liga portuguesa e a Supertaça nacional, troféus a que juntou na última sexta-feira a Taça das Nações Africanas (CAN), depois de a Argélia ter vencido o Senegal na final, por 1-0.Brahimi começou a carreira na formação dos franceses do Vincennes e do Rennes, clube em que chegou aos seniores, já depois de ter sido emprestado ao Clermont.O jogador chegou ao FC Porto proveniente dos espanhóis do Granada, pelos quais jogou duas épocas.O Al Rayyan terminou em quarto lugar a última Liga do Qatar, na qual sagrou-se campeão o Al-Sadd, que era treinado pelo português Jesualdo Ferreira, enquanto na segunda posição ficou o Al-Duhail, ainda comandado por Rui Faria.