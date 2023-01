"A nível pessoal é um fenómeno": Cristiano Ronaldo soma elogios no Al Nassr

Sobre os cuidados que Ronaldo tem a nível físico, David Garrido dá conta que o jogador "



é super profissional, vem diariamente ao serviço médico para fazer as suas rotinas, alongar e resolver qualquer desconforto que tenha para treinar no dia seguinte sem qualquer inconveniente".

"A nível pessoal é um fenómeno e a nível profissional cuida-se muito bem e está em boa forma apesar de fazer 38 anos daqui a pouco tempo", acrescentou.

Cristiano Ronaldo foi anunciado como jogador do Al Nassr a 30 de dezembro do ano passado, no entanto o pouco tempo do jogador presente no clube saudita parece ser suficiente para ter já criado impacto junto dos profissionais que com ele trabalham.Em entrevista ao jornal La Voz del Tajo, este sábado, o fisioterapeuta do clube, David Garrido, que lida há três semanas com CR7 revelou que o craque português "é um dos melhores jogadores de futebol" que já viu.