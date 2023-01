Fernando Santos, de 68 anos, assume o cargo de selecionador da Polónia. "A Polónia é um grande país, com uma história enorme, uma cultura enorme, semelhante ao nível da sua seleção nacional. É uma equipa com muitos jogadores de qualidade, é uma das equipas que foi ao Mundial. Para mim é algo gratificante, poder continuar esta carreira de selecionador num país com tanta influência, com tanta qualidade. A partir de hoje sou polaco, sou um de vocês. Vamos fazer de tudo para dar alegrias ao povo polaco", referiu na conferência de imprensa de apresentação.









O treinador português foi também questionado sobre Cristiano Ronaldo e Paulo Sousa. "Mais importante do que os jogadores é a equipa, a equipa é mesmo isso, um conjunto de jogadores. Cada um terá a sua mentalidade, personalidade. Eu, como selecionador nacional, tenho de juntar todos. Foi isso que sempre fiz ao longo da minha carreira - que já é longa - e é isso que continuarei a fazer. Sou amigo do Paulo [Sousa], tenho uma relação com ele há muitos anos, estivemos juntos nas camadas jovens de Portugal. Somos pessoas distintas. Nunca analiso o trabalho dos meus colegas. Pensarmos que somos melhores ou piores só por termos estilos diferentes...", prosseguiu.



"Vão habituar-se a ver-me por aí. Não queria deixar de agradecer a forma como ontem fomos recebidos, tanto eu como a minha equipa técnica. Quase nos sentimos em casa, e rapidamente começámos a trabalhar e a pensar no futuro. É preciso tempo. Deixo uma palavra de ambição, de muita confiança no que vamos fazer", continuou o antigo selecionador de Portugal.