Nunca as camisolas da Académica foram tão negras. O mais emblemático clube de Coimbra consumou este sábado o que há já algumas semanas se antevia: a despromoção ao terceiro escalão do futebol português, onde nunca esteve. Um dia triste para o histórico emblema ligado aos meios estudantis, fundado há 134 anos. E que desde então se tornou um baluarte do desporto nacional, com 64 presenças no escalão maior. Na melhor época de sempre (1966/67), a Académica foi vice-campeã nacional.









O empate 0-0 com o Penafiel ditou a sentença. Mário Campos, antigo futebolista e figura com passado de relevo na Académica, que representou entre 1965 e 1977, fala uma situação “muito grave para o clube e para a cidade”. O antigo médio, que enquanto jogador se formou em Medicina, diz ainda que o desporto em Coimbra “está frágil”: “Tem que ter mais apoio da autarquia e de outras estruturas da cidade.”

Toni, antigo internacional português e outra figura com passado de relevo no clube também lamentou a descida: “Dói-nos a alma ver este desfecho.”



Pedro Roxo: “Isto não vai acabar aqui”







Leia também Académica despromovida pela primeira vez ao terceiro escalão do futebol português “Obviamente que este é um momento desportivamente muito negro. Mas isto não termina aqui. Este clube tem uma histórica muito rica, que nos fará reerguer”, disse Pedro Roxo, presidente da Académica, na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo deste sábado. O dirigente anunciou desde logo um parceiro (Athlon, empresa do ramo de leasing automóvel) para a criação de uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD).

José Manuel Silva, presidente da Câmara Municipal de Coimbra, diz ser este o momento para o clube se repensar: “Um clube com a história da Académica faz falta nos escalões mais altos do futebol português. Isto é uma profunda tristeza.”