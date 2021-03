"A sua voz vai soar eternamente nos nossos corações": A homenagem do Sporting a Maria José Valério

Criou e cantou a marcha

Que é a de todos nós

Cantam todos os do Sporting

Desde os netos até aos avós



O Sporting reagiu esta quarta-feira à morte da cançonetista Maria José Valério, um dos símbolos do clube, que hoje faleceu vítima da Covid-19."Criou e cantou a marcha que é a de todos nós, cantam todos os do Sporting, desde os netos até aos avós. A sua voz vai soar eternamente nos nossos corações. Até sempre, Maria José Valério", pode ler-se na mais recente publicação na página oficial dos leões no 'Twitter'.A intérprete de "Menina dos Telefones" (1961) morreu no Hospital de Santa Maria, onde se encontrava internada.