“A temporada não está acabada": Silas relembra trabalho feito desde que chegou ao Sporting

"Quando chegámos, o Sporting estava em 9º lugar, agora estamos em 4º e temos agora possibilidade de passar para 3º. O nosso objetivo é jogo a jogo mas sempre a olhar para cima. A nossa temporada não está acabada".Foi este o alerta de Silas, na antevisão do jogo desta segunda-feira (19h00) em casa do Santa Clara.O técnico acredita que o Sporting ainda pode subir na classificação da Liga. "Quem acha que, mesmo com a recuperação, está tudo decidido, anda distraído. Todas as equipas vão perder pontos", avisou.Na ressaca da derrota com o Lask Linz (0-3), para a Liga Europa, Silas comentou a gestão que fez no onze frente aos austríacos. "A prioridade era passar o grupo e isso estava garantido. Se pudéssemos ficar em 1º, tanto melhor. Tínhamos muitas lesões e outros jogadores em risco de lesão. Percebemos as críticas dos sportinguistas mas ninguém queria perder jogadores por vários meses. Não vou deixar de lutar por um lugar melhor na Liga, por um lugar na final four da Taça da Liga e não deixei de lutar pela Liga Europa", vincou.Com a derrota, a equipa leonina perdeu a liderança do grupo e foi atirada para o pote 2 da prova. Ainda assim, o treinador acredita que ainda há muito por que lutar esta época. "Na Taça da Liga dependemos do Rio Ave, mas temos de ganhar o nosso jogo. Se formos à final four, acredito que poderemos vencer. Na Liga Europa é jogo a jogo", afirmou.Esta segunda-feira os leões jogam em casa com o Santa Clara, e Silas não espera facilitismos. "É uma equipa forte. Tem criado dificuldades às equipas grandes e vai criar-nos muitas dificuldades", disse o treinador.Ilori está fora dos convocados do Sporting para o jogo com o Santa Clara, devido ao falecimento de um familiar próximo.Caso leve amarelo no jogo com o Santa Clara, Doumbia fica afastado do clássico com o FC Porto, no dia 5 de janeiro.Bruno Fernandes está de volta às opções de Silas, depois de ter falhado o jogo com o Lask Linz, devido a castigo."O Sporting dispensa apresentações pela qualidade e historial. O nosso grande objetivo é lutar pelos três pontos, sabendo de antemão que o grau de dificuldade deste jogo é elevado", frisou João Henriques, treinador do Santa Clara, na antevisão do encontro com os leões.O técnico referiu ainda que não vai ter preocupações especiais com Bruno Fernandes. "Era um erro se o fizéssemos", considerou.