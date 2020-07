"A tentativa de sempre": Direção do Flamengo ao lado de Jorge Jesus após polémica

O Flamengo criticou as publicações que circularam nos últimos dias nas redes socais. O clube brasileiro acredita que o objetivo das publicações passa por destabilizar os jogadores e Jorge Jesus antes do jogo importante frente ao Fluminense, para segunda mão da final do campeonato carioca.



O ‘Fla’ revelou ainda que apoia totalmente o treinador português através da nota que intitulou como "a tentativa de sempre".





"Nos últimos dias, uma série de notas foram publicadas nas redes sociais tentando passar um clima de discórdia entre a nossa diretoria e, principalmente, desestabilizar o nosso time através de ataques sórdidos ao nosso mais que vitorioso treinador.

Já não é de hoje que isto acontece antes de jogos importantes.

Usam sempre o mesmo modelo de ataque: ou através de "amigos" na imprensa, ou pelo anonimato covarde das redes sociais, ou ainda pela utilização de "parceiros úteis" para este tipo de ação.





Infelizmente, esta tática ainda existe no nosso Futebol. E mais, ainda sobrevive em poucos na política rubro-negra.

Um Flamengo forte e vencedor incomoda muita gente.

A diretoria está totalmente unida em torno de seu técnico e do seu time.

A diretoria está unida em torno dos ideais e dos compromissos do presidente Landim.

Vamos seguir nosso caminho, trabalhando cada vez mais para um Flamengo ainda mais vencedor".