Abel admite sair do Palmeiras após conquista no Brasil

Abel Ferreira conquistou a segunda Libertadores seguida ao serviço do Palmeiras, e nas declarações após a vitória (2-1) frente ao Flamengo deixou aberta a porta de saída: “Tenho de fazer uma reflexão muito grande [ficar no Palmeiras]. Sou grato, mas tenho de refletir. Não consigo estar no máximo com ‘jogo, treino, jogo’. É desumano o que fazem aqui no Brasil em termos de calendário. (...) Estou no meu limite mental. Preciso de cuidar da minha saúde física e mental.”









O técnico, de 42 anos, tem contrato até final do próximo ano e o clube de São Paulo quer renovar esse vínculo, mas Abel está a ponderar regressar a Portugal no final da temporada no Brasil, que acontece já no próximo mês (verdão está em 3º no Brasileirão e, a 3 jornadas do final, dificilmente deixará essa posição).

Já este domingo, o Palmeiras foi recebido em apoteose no Brasil. Para além de Abel, outro dos heróis do bicampeão da Libertadores foi Deyverson, que deu a vitória (2-1) no prolongamento com o Flamengo em Montevideu (Uruguai). “Olhos nos olhos, digo [ao treinador] que estou grato por tudo o que fez por mim. Obrigado por me ter trazido ao clube do meu coração. Não é puxa-saco, é gratidão”, disse o avançado que passou pelo Benfica e Belenenses.



pormenores

Prémio chorudo



A conquista da Taça Libertadores por parte do Palmeiras garantiu um encaixe financeiro de quase 20 milhões de euros (13,25 milhões pela final, mais 6,6 da fase de grupos).





Técnicos levam 2 milhões



Abel Ferreira e a restante equipa técnica vão embolsar cerca de dois milhões de euros, revelou a direção palmeirense.