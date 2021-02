Abel caiu no Mundial de Clubes, depois de o Palmeiras perder com os mexicanos do Tigres, por 1-0, com um golo apontado numa grande penalidade por Gignac.









A equipa de Abel apresentou melhores argumentos individuais, mas os mexicanos revelaram um coletivo melhor, com boas rotinas e com grande facilidade em chegar às linhas para cruzarem para a grande área.

O guarda-redes Weverton teve muito trabalho na primeira parte para travar os cabeceamentos de Carlos González e Gignac.





O Palmeiras não segurou o meio-campo e isso traduziu-se nas dificuldades de chegar à baliza adversária.





Na etapa complementar, os mexicanos entraram mais objetivos. Uma precipitação de Luan, que agarrou Carlos González, deu origem a uma grande penalidade. Gignac (54’) não perdoou e fez o golo da vitória.





Os mexicanos encolheram-se para defenderam a magra vantagem e Abel arriscou tudo. O Palmeiras cresceu e criou perigo em alguns fogachos.





Com o passar do tempo, os brasileiros encostaram mesmo o Tigres às cordas e sucederam-se as ocasiões de golo.





Luiz Adriano e Scarpa ainda tentaram empatar de fora da área, mas os remates falharam o alvo. Abel falha o feito de Jorge Jesus no Flamengo, que chegou à final da prova na época passada, onde perdeu (0-1) com o Liverpool no prolongamento.





Esta segunda-feira disputa-se a outra meia-final do Mundial de Clubes entre os egípcios do Al Ahly e o poderoso Bayern Munique (Alemanha).