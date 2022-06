Os treinadores portugueses no Brasil vivem sentimentos antagónicos. Poucas horas depois de Paulo Sousa ser despedido do Flamengo, devido a maus resultados (e na ressaca da derrota com o Bragantino por 1-0), Abel Ferreira ascendeu à liderança isolada da competição, com o Palmeiras, após a vitória gorda sobre o Botafogo, de Luís Castro, por 4-0.









No segundo lugar da classificação segue ainda outro técnico luso, Vítor Pereira, dono da chave do balneário do Corinthians, que caiu do topo após ter perdido na quinta-feira com o Cuiaba (1-0), equipa que dentro de dias será entregue a mais um português, António Oliveira (ex-Benfica B).

Abel Ferreira e o Palmeiras vivem um momento particularmente produtivo. A equipa de São Paulo está em grande forma e está numa série de 16 jogos sem perder em várias competições. O treinador evita entrar em euforias. “Não ganhámos nada, faltam 28 jogos. A competitividade é muito grande. Há muitos candidatos ao título no Brasil e só um vai vencer. Podem ter aqui 12 Guardiolas e 12 Mourinhos, mas apenas um será campeão. E nós não vamos vencer sempre.”





Já Luís Castro está em maus lençóis. O Botafogo está no 13º lugar e há sinais de insatisfação. Situação que no Brasil tem pavio curto. “Se os resultados não surgirem, e não estão a surgir, espera-me a demissão. Quando não se ganha há que dar lugar a outro”, disse o treinador português.