O Palmeiras fez história na madrugada de quinta-feira e está mais perto de conquistar o Brasileirão, ao ter vencido em casa do Atl. Mineiro (1-0), atual campeão.





O Verdão, que não contou no banco com o técnico Abel Ferreira, por estar castigado, colocou-se na frente do marcador aos 51 minutos. Murilo Cerdeira marcou o único golo do jogo e garantiu o 14º jogo sem perder do Palmeiras na condição de visitante, algo inédito no Brasil desde que o campeonato se disputa em sistema de todos contra todos.