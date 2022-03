Abel renova com o Palmeiras com polémica à mistura

Abel Ferreira colocou ponto final nas dúvidas quanto ao futuro e a uma possível saída para o Benfica. O técnico renovou este domingo com o Palmeiras até 2024, mas com polémica à mistura.









Tudo porque alguma imprensa brasileira revelou aquilo que o português supostamente irá ganhar: 6,7 milhões de euros anuais. Um valor que o transformaria no treinador mais bem pago de sempre na América do Sul, mas que rapidamente a direção do emblema paulista desmentiu.

Abel Ferreira, que ontem conduziu o Palmeiras à final do Paulistão, revelou aos jogadores que iria ficar no clube e agradeceu todo o empenho. “Só aceitaria se eles [os familiares] viessem. Quem tratou do meu contrato foi a minha mulher, o meu empresário e o advogado. Quem manda na minha casa é ela. Fico muito contente e dedico esta vitória à minha filha mais velha, que está a sofrer mais. O próximo churrasco eu pago”, disse o treinador.