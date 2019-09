Aboubakar é reforço para Sérgio Conceição no FC Porto

O avançado Vincent Aboubakar vai ter uma nova vida no Dragão. O jogador camaronês esteve na iminência de sair para o Besiktas, mas acabou por não haver entendimento entre o clube turco e o FC Porto.A possibilidade de uma transferência foi real até poucas horas do fecho do mercado, na passada segunda-feira. Além do Besiktas, também o Dínamo de Moscovo perguntou pelo jogador, mas também neste caso não houve entendimento.Segundo apurou o, Sérgio Conceição em momento algum considerou o camaronês excedentário. Recentemente, até teve uma intervenção sobre o assunto, garantindo a sua continuidade.Aboubakar vai agora passar a ter mais espaço de afirmação no plantel.