Aboubakar ganha ritmo na equipa B do FC Porto

O avançado Aboubakar foi relegado para a equipa B do FC Porto para ganhar ritmo competitivo, tendo alinhado os 90 minutos no empate a uma bola frente ao Varzim.O avançado camaronês foi utilizado por Sérgio Conceição nos últimos minutos na derrota com o Krasnodar (2-3) que ditou a eliminação da Liga dos Campeões, mas revelou uma falta de ritmo gritante, fruto da longa paragem devido à grave lesão (rutura total do ligamento cruzado anterior e ligamento lateral interno do joelho esquerdo) contraída frente ao Tondela (triunfo por 1-0) em setembro do ano passado. O avançado ainda regressou no final da temporada, mas voltou a lesionar-se em maio ao fazer uma microrrutura na coxa esquerda num treino.O técnico portista acabou mesmo por relegar o camaronês, de 27 anos, para a bancada no jogo com o V. Setúbal (triunfo por 4-0). Sérgio Conceição pretende com esta decisão dar mais minutos de jogo ao avançado que está nitidamente atrasado em relação a Zé Luís, Marega e Soares.Aboubakar formou a dupla de ataque com Madi Queta. Mesmo com este reforço de peso, os dragões não foram além de um empate a uma bola. Os dragões até estiveram em vantagem com um golo de Rodrigo Valente (39’), mas os povenses igualaram através de Tiago Cerveira (47’).Esta inclusão na equipa B não impede que o avançado camaronês possa integrar os convocados para o clássico com o Benfica de sábado (19h00, BTV). Com Marega e Soares no mercado, Aboubakar é tido com um dos esteios do ataque portista para esta época.Sérgio Oliveira continua ausente dos treinos do FC Porto, depois da entorse sofrida na terça-feira com o Krasnodar (derrota por 3-2), que o afastou do jogo com o V. Setúbal (4-0). Está fora das opções para o jogo da Luz.O avançado Nakajima falhou ontem o treino dos dragões, devidamente autorizado por Sérgio Conceição para assistir ao nascimento do filho. O japonês, de 24 anos, foi suplente utilizado no triunfo sobre o V. Setúbal, tendo entrado para o lugar de Romário Baró aos 67 minutos.O benfiquista Pizzi e o portista Zé Luís lideram a lista de melhores marcadores da Liga com três golos cada.O Benfica venceu o último clássico com o FC Porto. As águias foram ganhar ao Dragão por (2-1) e deram um passo gigante rumo ao título. Adrián Lopéz (18’), João Félix (26’) e Rafa (52’) marcaram os golos.