Aboubakar mantém dragão vivo nas competições europeias

O FC Porto teve esta quinta-feira de suar muito para vencer (2-1) o Young Boys, na Suíça, resultado que deixa a equipa viva na Liga Europa: basta que ganhe, no Dragão, ao Feyenoord, na última jornada do Grupo G, para seguir em frente na prova. O herói da partida foi Aboubakar, que mais de um ano depois voltou a ser titular e marcou os dois golos.O jogo, no entanto, até começou mal para os portistas. Na primeira parte sofreram um golo, apontado por Fassnacht, de cabeça, na área, após um livre na esquerda - Pepe e Marcano (empurrado por Fassnacht) ainda saltaram, mas não conseguiram tocar na bola; um susto num remate de Aebischer, que Marchesín defendeu com classe; e só criaram uma grande oportunidade quando Marega, isolado por Otávio, acertou no guarda-redes Von Ballmoos.Perto do intervalo, Marega foi empurrado na área por Zesiger. Era penálti. O árbitro mandou jogar. Sérgio Conceição exaltou-se e viu o amarelo.Na 2ª parte, o FC Porto melhorou de produção, sem efetuar uma exibição de encher o olho. Não falhou tantos passes, rematou mais e tirou partido do encolhimento do adversário que, a partir dos 50 minutos, deixou praticamente de atacar. Corona deu o primeiro aviso numa jogada individual pelo meio - tirou um adversário do caminho, entrou na área e atirou para boa defesa de Von Ballmoos.Logo a seguir, o árbitro não viu um penálti de Aebischer, que empurrou Aboubakar na área dos suíços. O avançado camaronês ‘vingou-se’ com dois golos. Fez o 1-1, após uma grande jogada que envolveu Otávio e Marega. E o 2-1, na sequência de um canto de Alex Telles em que surgiu solto no segundo poste a empurrar a bola para dentro da baliza.Tinham passado 79 minutos. O Young Boys despertou da letargia e foi para a frente. Cercou a área portista, mas o melhor que conseguiu foi um remate ao poste, nos descontos, por Fassnacht."Ganhámos um jogo importante e agora segue-se um decisivo, em casa, com o Feyenoord. O jogo teve muitas dificuldades. Esta equipa, tal como o Rangers, tem um impacto físico muito grande. São equipas muito chatas. Fomos para a segunda parte com muita paixão. É uma vitória justíssima", disse Sérgio Conceição no final do encontro com o Young Boys."Percebemos qual é o estado dos jogadores a todos os níveis e ele [Aboubakar]dava-me a garantia para entrar. É preciso ter jogadores com peso e com experiência nestes jogos da Europa. A opção teve a ver com isso", observou o técnico portista para justificar a aposta no avançado camaronês, surpresa no onze inicial e autor dos dois golos dos portistas.