Aboubakar contraiu uma microrrotura na coxa esquerda no treino desta quarta-feira, a três dias da final da Taça de Portugal e cerca de um mês depois de voltar de uma longa paragem.O avançado camaronês sofreu a contrariedade durante o apronto e irá falhar o jogo no Jamor, diante do Sporting, que se realiza este sábado.Por sua vez, Mbaye, guarda-redes da equipa B, voltou a treinar com o plantel principal, ao passo que Diogo Leite continua ausente, ao serviço da seleção sub-20.