Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aboubakar volta aos planos do FC Porto em Vila do Conde

Sérgio Conceição quer camaronês apto para visita ao Rio Ave na sexta-feira.

Por Raul Teixeira | 08:50

Vincent Aboubakar está de volta aos planos do FC Porto, para a reta final da temporada 2018/2019, e deve ser lançado no próximo jogo diante do Rio Ave, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, na sexta-feira.



O avançado esteve de fora das opções desde 28 de setembro do ano passado, altura em que sofreu uma rotura de ligamentos do joelho esquerdo, na vitória dos azuis-e-brancos frente ao Tondela, por 1-0 (6ª jornada do campeonato).



Agora, sete meses depois, Sérgio Conceição fez regressar o camaronês ao lote de convocados diante do Santa Clara (1-0), ainda que só tenha saído do banco de suplentes para fazer o aquecimento. No final da partida, o atacante falou na roda ao restante plantel e o técnico portista reconheceu a "importância" do regresso e o "contributo" que o jogador pode vir a dar, refrescando a frente do ataque da equipa.



Aboubakar está na segunda incursão pelo FC Porto, após uma primeira passagem entre 2014 e 2016, em que acabou cedido ao Besiktas da Turquia. Desde o regresso, em 2017, que conquistou o lugar de indiscutível e é um dos nomes de maior peso no setor do ataque portista.



Apesar de ter falhado grande parte da temporada, o avançado de 27 anos contabilizou quatro golos em nove encontros realizados esta época, e pode vir a ser decisivo numa altura em que o desgaste e fadiga muscular das equipas são notórios.



Para além disso, o FC Porto continua na discussão pelo título nacional, com o rival Benfica que está em segundo, mas só joga esta segunda-feira frente ao Marítimo.



PORMENORES

Dragão nas redes

O FC Porto é o clube português que mais interações motivou nas redes sociais (Instagram) durante o passado mês de março, segundo um estudo realizado pelo site Deportes e Finanzas.



Treino no Olival

Os dragões começam esta segunda-feira a preparação para a deslocação a Vila do Conde na sexta-feira, em jogo da 31ª jornada. O treino está marcado para as 18h00 e realiza-se à porta fechada, no Olival.



Pepe reavaliado

O central Pepe vai ser esta segunda-feira reavaliado pela equipa médica depois de ter falhado a receção ao Santa Clara. O internacional português saiu com queixas na coxa esquerda no jogo com o Liverpool (1-4).