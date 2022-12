Absolvidos cinco elementos dos "No Name Boys" indiciados por tentativa de homicídio de adepto leonino

Cinco elementos da claque No Name Boys, afeta ao Benfica, que estavam indiciados pelo crime de tentativa de homicídio de um adepto leonino foram absolvido, esta quinta-feira, no Tribunal de Sintra.



O caso aconteceu em maio de 2020 no Estoril, quando um grupo de adeptos ligados ao clube da Luz atacou um adepto dos leões.





No mesmo processo, foram condenados a pena suspensa 11 elementos da claque, pelos crimes de atentado à segurança de transporte rodoviário, por dano simples consumado, apreensão de arma proibida, furto simples, ofensa à integridade física e pelo alegado apedrejamento do autocarro do Benfica, que feriu dois atletas.Para além da pena suspensa, os 11 arguidos estão sujeitos à proibição de entrada em recintos desportivos, durante o período da pena e ao pagamento de uma indeminização ao estádio da Luz.Ao todo foram julgados 31 elementos da claque No Name Boys, por ataques perpetrados entre 2018 e 2020, que incluem apedrejamento do autocarro do clube, agressões a três adeptos do Sporting e ameaças feitas no prédio onde vivia o então treinador Bruno Lage.