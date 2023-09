A construção da academia do FC Porto que vai servir o futebol de formação vai arrancar no 1.º trimestre de 2024 na Maia, anunciou Pinto da Costa na gala dos Dragões de Ouro, que coincidiu com o 130.º aniversário do FC Porto.









Com um espaço total de 20 hectares, a nova casa do futebol de formação terá um estádio com 2500 lugares, nove campos relvados, estando ainda previsto um relvado de futebol de sete. A Casa do Dragão vai ter 70 quartos para os jovens do clube, com toda a a estrutura de apoio.

A obra já tem financiamento garantido, pelo que a SAD não terá custos, a não ser uma renda nos próximos 20 anos.