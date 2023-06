A Associação de Futebol de Bragança tem nas suas competições uma equipa ligada à Academia BSports, sinalizada por tráfico de pessoas: enganava com sonhos de serem futebolistas e escravizava menores aos quais cobrava 500 a 1800 €/mês, deixando-os fechados a cadeado, à fome e ao frio. No entanto, em Trás-os-Montes todos garantem desconhecer alguma ilegalidade relacionada com os atletas desse clube.









