Académico de Viseu elimina Canelas 2010 e garante lugar nas 'meias' da Taça de Portugal

O Académico de Viseu venceu esta quinta-feira o Canelas 2010, por 1-0, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, com o avançado Anthony Carter a marcar o golo que garantiu o apuramento já nos descontos.Anthony Carter, que entrou na partida no decorrer da segunda parte, marcou o único da partida aos 90+1, garantindo um lugar para o Académico de Viseu, nono na II Liga, na meia-final da competição, com o Canelas, 10.º na Série B do Campeonato de Portugal, a ficar pelo caminho.Com o triunfo desta quinta-feira, o Académico de Viseu vai defrontar o FC Porto nas meias-finais da Taça de Portugal, a duas mãos, depois de os ‘azuis e brancos’ terem vencido o Varzim, por 2-1, em jogo disputado na terça-feira.