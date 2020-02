Académico de Viseu quer dedicar final no Jamor a presidente doente há vários meses

O plantel do Ac. Viseu está decidido a dar tudo em campo para chegar à final do Jamor e dedicar o feito histórico ao presidente, António Albino, que luta há vários meses contra uma bactéria multirresistente.Mesmo internado no Hospital de Viseu, Albino "exigiu" ir, terça-feira, ao Fontelo ver parte do Ac. Viseu- FC Porto (1-1) . Chegou por volta dos 20’ de jogo e já não estava na tribuna quando, aos 71’, João Mário empatou. Esta quarta-feira, opediu esclarecimentos ao Hospital de Viseu acerca da deslocação de António Albino, que se fez acompanhar de três médicos, mas não obteve resposta.A 2ª mão das meias-finais da Taça, que é jogada quarta-feira, será decisiva e " a estrutura está unida no sentido de dedicar o feito ao presidente", diz fonte próxima do clube.