Académico de Viseu vence Oliveira do Hospital por 2-0

O Académico de Viseu, da II Liga de futebol, venceu esta quarta-feira o Oliveira do Hospital, do Campeonato de Portugal, por 2-0, no quarto jogo de preparação para a nova época.Os viseenses marcaram por Pica e L7uisinho, num encontro em que Rui Borges, treinador do Académico de Viseu, rodou vários jogadores do plantel, destacando-se a utilização, durante alguns minutos, de Ismael Diaz, avançado panamiano, ex-Deportivo, que tem estado nos últimos dias a treinar com o plantel, mas ainda não oficializado como reforço.Foi o terceiro triunfo dos beirões na pré-época, depois de vitórias frente ao Cova da Piedade (1-0) e Feirense (2-0) e de uma derrota, por 3-1, frente ao Santa Clara.No calendário dos viseenses seguem-se dois dérbis distritais de Viseu, primeiro na quinta-feira, pelas 19:00, frente ao Lusitano de Vildemoinhos, e no sábado, pelas 10:00, com o Tondela, que será realizado à porta fechada no estádio João Cardoso, em Tondela.