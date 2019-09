Acionistas do Sporting contra aumento salarial de Frederico Varandas

"Independentemente da legalidade ou não da proposta, o mais basilar bom senso aconselharia à escusa de Frederico Varandas, Francisco Salgado Zenha e João Sampaio de se pronunciarem sobre esta matéria por claro conflito de interesses. Por ética e sobretudo por dignidade não é possível ser juiz em causa própria", referem.



O grupo de acionistas considera ainda que "a preocupante situação da Sporting SAD, que apresenta uma vez mais elevados resultados negativos, capitais próprios negativos e o maior passivo da história da sociedade não justifica aumentos potenciais (fixos e variáveis) de 45%.



De acordo com as contas do grupo, "o ordenado do presidente pode passar de 188 mil para 273 mil euros e dos administradores de 139 mil para 196 mil euros". Os sócios recordam que não fazia parte do programa eleitoral de Varandas "o aumento da sua remuneração.



SAD leonina não comenta "pedidos de acionistas"

O Sporting SAD reagiu em comunicado à carta dos acionistas. Esclarece que a AG da SAD de 1 de outubro é a "sede própria" para a discussão destes temas. Mais, a proposta de aumentar o presidente e os administradores é da "comissão de acionistas e só ela a pode retirar".



Segundo o documento, a proposta é "votada no local próprio". Por fim, refere que o pedido dos acionistas foi feito ao líder da mesa da AG, Bernardo Ayala, pelo que "é ele quem decide" e "não cabe à Sporting SAD comentar esses pedidos".



Leão confirma abordagem por Fati

O Sporting confirmou este sábado que Ansu Fati (guineense de 16 anos que está a brilhar no Barcelona) podia ter assinado no passado mês de julho, mas que tal acabou por não acontecer devido a desacordo com pai do jogador.



Os leões negaram ainda que Fati iria ser colocado na equipa de juvenis.







