Quatro adeptos do Benfica identificados por uso de pirotecnia

Roger Schmidt destacou a importância do jogo com o FC Porto mas considerou que não é tempo para euforias mesmo que as águias consigam aumentar a vantagem face aos dragões."Já sabem a minha resposta... Claro que não. É a 27.ª jornada. Temos 10 pontos de vantagem e isso também é claro. Se vencermos, a probabilidade é maior do que se não vencermos., disse o treinador do Benfica na conferência de imprensa de antevisão da partida.