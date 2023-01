Musalli al Muammar, presidente do Al-Nassr, confirmou que o acordo com Cristiano Ronaldo vai para além do que acontece dentro das quatro linhas, explicando que CR7 terá papel instrumental no crescimento do clube saudita.







"O acordo com Ronaldo não se limita ao futebol, pois irá apoiar a Academia do clube que pretendemos construir, além de mostrar a nossa história e levar a sua fama até aos adeptos de futebol", disse o líder do emblema de Riade durante a conferência de apresentação do craque português, que irá auferir 225 milhões de euros por dois anos e meio de contrato. Uma verba que Musalli não dramatizou, considerando "normal" que CR7 seja o mais bem pago: "o acordo é comercialmente benéfico para nós em termos de rentabilidade. Nos próximos dias ficarão a saber muitas coisas."