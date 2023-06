Orkun Kokçu está a caminho do Benfica. Depois de o jogador ter manifestado aos responsáveis pelo futebol do Benfica a vontade de se mudar para a Luz, também já há acordo com o Feyenoord. A garantia é dada pelo bem informado portal holandês ‘1908.nl’, que na temporada passada se manteve sempre na linha da frente na gestão da informação sobre a mudança de Aursnes do Feyenoord para o emblema da águia.









