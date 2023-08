A oficialização da contratação de Morten Hjulmand está por horas, como confidenciou na quarta-feira Pantaleo Corvino, diretor do Lecce: “Estamos a torcer para que tudo se resolva em breve, é nisso que acredito.”



“Negociámos com o Sporting e chegámos a um acordo, que assinámos. Depois, o jogador foi autorizado a negociar as suas condições, algo que leva sempre o seu tempo.









