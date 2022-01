Mário Silva estreou-se a vencer pelo Santa Clara (2-0), naquele que foi também o primeiro triunfo dos açorianos fora de casa esta temporada. Já o Moreirense de Sá Pinto viu interrompida uma boa fase depois do triunfo em Vizela e do empate na Luz. O primeiro tempo foi desinteressante, jogado a um ritmo baixo e praticamente sem lances de perigo junto das balizas. Verdadeiramente, o jogo só despertou no último lance, quando o Santa Clara adquiriu vantagem por via de um golo de Ricardinho.









A segunda parte trouxe uma ténue reação do Moreirense à desvantagem, mas a equipa açoriana mostrou-se sempre tranquila do ponto de vista defensivo e ‘matou’ o jogo aos 85’, com Mohebi a aproveitar uma gritante desatenção do setor mais recuado dos cónegos, pouco depois de Steven Vitória ter sido expulso por acumulação de amarelos. Triunfo justo do Santa Clara, que foi especialmente eficaz e desta forma fica agora numa posição mais confortável da tabela classificativa.