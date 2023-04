“Podemos ganhar todos os jogos até ao fim do campeonato e acredito que vamos à Liga dos Campeões ou pelo menos à pré-eliminatória. Até porque acredito que não vamos recuperar o primeiro lugar. O nosso objetivo é chegar à Champions”, disse esta sexta-feira Rúben Amorim, treinador do Sporting, durante a antevisão do jogo deste sábado (20h30, Sport TV1) com Santa Clara, no Estádio José Alvalade.









