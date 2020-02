Acuña de regresso ao Sporting para valorizar

Marcos Acuña está de regresso à equipa do Sporting para o jogo desta quinta-feira (17h55, Sport TV1) com os turcos do Basaksehir da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.O lateral-esquerdo argentino, que já está recuperado do traumatismo do tornozelo esquerdo, tem mais uma oportunidade para aproveitar a montra europeia para valorizar a sua cotação. É que Acuña é um dos poucos jogadores do plantel leonino com mercado. Os leões pedem um valor a rondar os 20 milhões de euros, mas nenhum dos pretendentes chegou a esse valor. A cláusula de rescisão é de 60 milhões de euros.Acuña está num processo de renovação com os leões e isso vai fazer com que seja necessário aumentar o vencimento, que já é dos mais elevados no plantel, com 1,2 milhões de euros líquidos por ano. Em cima da mesa está um novo contrato de 1,4 milhões de euros líquidos por temporada.Emanuel Ferro, adjunto de Jorge Silas, confirmou esta quarta-feira a convocatória de Acuña para o jogo e tudo aponta para que o argentino, de 27 anos, assuma a titularidade no lado esquerdo da defesa, um setor que estará fragilizado com a ausência do francês Mathieu (lesionado).