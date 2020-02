Acuña é dor de cabeça para Jorge Silas

O facto de Acuña estar recuperado fisicamente, segundo o boletim clínico do Sporting, não significa que o internacional argentino possa ser titular, quinta-feira, em Alvalade, no jogo da Liga Europa, com os turcos do Basaksehir. O parecer do departamento médico pode traduzir-se numa dor de cabeça para Jorge Silas.No encontro de sábado, com o Rio Ave, em Vila do Conde, que os leões empataram (1-1), o futebolista argentino não constou da ficha de jogo, pois o departamento médico deu-o como indisponível, argumentando que se encontrava a contas com um traumatismo no tornozelo esquerdo. Face a tal quadro, o técnico leonino não teve dúvidas, utilizou Borja e Camacho na ala esquerda.Estando Acuña apto clinicamente, Silas tem mais uma opção. Mas a escolha do técnico, agora que o período de transferências do mercado de inverno já é passado, deverá recair sobre os jogadores que mais se empenham nos treinos, aos quais costuma assistir o presidente, Frederico Varandas.Sabendo-se que Silas tem preferência pelo sistema 3x5x2 e que está desfalcado no eixo da defesa – Mathieu encontra-se lesionado –, admite-se que o treinador sportinguista opte por uma defesa a quatro, formando o corredor esquerdo com Borja e Camacho. O ex-Liverpool, ao contrário de Acuña, também procura movimentos interiores. E, como se sabe, o técnico leonino prefere esse tipo de jogador ao que se limita a jogar pela linha.