Acuña oficializado no Sevilha

O Sevilha acaba de oficializar a contratação de Marcos Acuña. O argentino, que estava no Sporting desde 2017, realizou os testes médicos esta manhã, endo assinado um contrato com o clube da Andaluzia válido por quatro temporadas.

Esta segunda-feira à noite Acuña vai juntar-se aos seus novos companheiros em Algorfa, onde a equipa prepara o arranque da nova época.O Sporting emitiu, entretanto, um comunicado a confirmar também a saída do jogador. "A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Sevilla Fútbol Club para a transferência definitiva do jogador Marcos Acuña. A Marcos Acuña a Sporting SAD agradece o profissionalismo e empenho nos 135 jogos de Leão ao Peito, nos quais Acuña conquistou 1 Taça de Portugal e 2 Taças da Liga. A Sporting SAD deseja a Marcos Acuña as maiores felicidades pessoais e profissionais", pode ler-se.