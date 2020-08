Acuña, Palhinha, Camacho e Ilori fora do estágio do Sporting

O Sporting não conta com Marcos Acuña, Tiago Ilori, João Palhinha e Rafael Camacho para a próxima época. O quarteto está de saída e, por isso, não acompanhou os restantes colegas para o Algarve. Rúben Amorim convocou 28 jogadores para o estágio de pré-temporada, que começa este domingo e termina no dia 30, em Lagos.

Os leões tentam vender há algum tempo Marcos Acuña e já terão chegado a acordo para a transferência do argentino. Daí a ausência do jogador, de 28 anos, que renderá ao Sporting um máximo de 15 milhões de euros. O clube de Alvalade até já atribuiu a Sporar a camisola número nove, que pertencia ao ala esquerdo.

Também João Palhinha está muito perto de deixar Alvalade. O médio esteve emprestado nas últimas duas épocas ao Sp. Braga e nesta última até chegou a trabalhar com Rúben Amorim. Ainda assim, a SAD leonina pretende libertar o jogador em definitivo, havendo o interesse dos ingleses do Wolverhampton e dos russos do CSKA Moscovo.

Rafael Camacho chegou na época passada, vindo do Liverpool, e apesar de ter feito 26 jogos não convenceu o técnico leonino. Nesse sentido, o CM apurou que o jogador deve ser emprestado a um clube francês, com opção de compra. Também Tiago Ilori deve ser cedido pelos leões por uma temporada.

O Sporting prepara a próxima época no Algarve, onde vai defrontar o Portimonense no dia 28, e fecha o estágio a 30, frente a um adversário a definir.



Nuno Santos e Adán às ordens de Amorim

Nuno Santos e Adán foram as grandes novidades no treino deste sábado do Sporting.



Os dois reforços trabalharam pela primeira vez com os novos companheiros de equipa, naquele que foi o último treino antes da viagem para o Algarve, onde os leões vão estagiar até dia 30. Luiz Phellype trabalhou integrado.