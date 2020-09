Acuña rende 13 milhões ao Sporting

Já há acordo entre o o Sporting e o Sevilha para a venda do argentino Marcos Acuña, um negócio que pode garantir aos leões cerca de l3 milhões de euros, sabe o CM.









Após vários dias de avanços e recuos, há uma plataforma de entendimento entre a SAD e o emblema andaluz. Acuña, que tem vido a treinar isolado do restante grupo, rende no imediato 10,5 milhões de euros, mais dois milhões por objetivos. Um valor praticamente certo para os cofres de Alvalade, uma vez que tem a ver com número de jogos realizados e a presença do Sevilha na próxima edição da Champions (espanhóis estão habitualmente na prova). A acrescentar a este valor estão mais de 400 mil euros que o empresário e o jogador abdicam de receber dos leões (prémios de renovação).

Marcos Acuña, de 28 anos, chegou a Portugal em 2017 proveniente do Racing Avellaneda. Custou 9,6 milhões de euros mais o pagamento do mecanismo de solidariedade aos clubes formadores do esquerdino.





O internacional argentino realizou 135 jogos oficiais de leão ao peito, apontando sete golos.





Desde que a época arrancou em Alcochete, o jogador nunca esteve às ordens de Rúben Amorim. Acuña partilhou vários vídeos nas redes sociais a treinar em casa ou na mata de forma a manter a boa forma. Para além do Sevilha, também o Villarreal tentou nos últimos dias desviar o jogador da equipa de Julen Lopetegui. O clube sevilhano, vencedor da última Liga Europa, vê em Acuña a alternativa ideal a Reguillón, que está a caminho do Manchester United. O jogador é esperado nos próximos dias em Espanha para realizar testes médicos e assinar com o emblema sevilhano. n











Contratar avançado é prioridadeO Sporting continua no mercado a tentar contratar um avançado que possa lutar pelo lugar com o esloveno Sporar e com o português Tiago Tomás, apurou o Correio da Manhã. Contudo, os leões estão condicionados pelos valores pedidos pelos alvos. A venda de Acuña vai assim libertar um valor para a SAD poder ir ao mercado e satisfazer as pretensões de Rúben Amorim, que, no último jogo, testou Jovane Cabral como homem mais avançado.O central Lyanco ainda não está descartado pelos leões, sabe o Correio da Manhã. O brasileiro do Torino já mostrou vontade de rumar a Lisboa, mas o valor pedido pelos italianos está a inviabilizar o negócio. O Torino quer ceder o jogador com cláusula de compra obrigatória, mediante a obtenção de alguns objetivos - número mínimo de jogos e o apuramento do Sporting para a próxima edição da Champions.