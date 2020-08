Acuña sai a preço de saldos do Sporting

As propostas por Acuña estão longe daquelas que foram apresentadas na época passada e rondavam os 20 milhões de euros, o que está a fazer com que Frederico Varandas admita a venda do lateral esquerdo por metade do preço.Acuña está a tornar-se, neste momento, um problema para o Sporting. É um jogador com um salário elevado, pois renovou após as agressões de Alcochete e supera em dobro o tecto salarial que o presidente pretende impor no clube (um milhão de euros líquidos). Além disso, os leões já contrataram Antunes e têm o jovem Nuno Mendes para a mesma posição.Acuña é um jogador impetuoso e que vê muitos cartões amarelos, situações que afastam potenciais interessados. Mais, a débil condição financeira do Sporting também faz com os que os potenciais compradores tentem conseguir o melhor preço num negócio que envolve um internacional argentino.Apesar de ter ter sido o capitão de equipa no dérbi com o Benfica (derrota dos leões por 2-1), o lateral-esquerdo está de saída. Com as principais equipas europeias em contenção, não está descartado um regresso à Argentina para o Boca Juniors, mas os leões tentam reacender o interesse do Zenit, que chegou a propor 16 milhões mais quatro por objetivos .