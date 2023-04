Adán complica sonho europeu

“Tivemos o controlo durante o jogo todo. Não deixámos a Juventus criar muitas oportunidades, defendemos bem os duelos com jogadores de grande qualidade. Depois, criámos as nossas oportunidades, várias, e não fizemos golo. É um bocadinho o retrato da nossa época e o bom disto é que temos mais uma oportunidade em nossa casa. Temos de ser muito inteligentes para dar a volta à situação”, afirmou esta quinta-feira Rúben Amorim. O técnico do Sporting já perspetivou a 2.ª mão em Alvalade: “A Juventus vai entrar como gosta. Vamos ser inteligentes e tentar dar a volta. Vamos ter de nos entregar ao jogo”, avisou, comentando ainda o regresso de Ugarte (esta quinta-feira castigado) para esse jogo: “O Ugarte é um jogador que nos faz falta, mesmo numa fase de pressão, mais alta, é um jogador muito forte.”



St. Juste a chorar após quinta lesão



St. Juste saiu em lágrimas quando foi esta quinta-feira substituído, em cima do intervalo, após sofrer a quinta lesão na época de estreia no Sporting. Só na coxa esquerda é a terceira vez que o central se lesiona - as outras foram no tornozelo direito e no joelho esquerdo.



O Sporting perdeu esta quinta-feira com a Juventus e está em desvantagem nos quartos de final da Liga Europa. Uma falha enorme de Adán atraiçoou a equipa leonina que foi melhor e merecia sair de Turim com outro resultado.O jogo começou muito veloz com bola lá, bola cá, algo que a maioria dos treinadores não gosta. A Juventus teve melhor arranque e esteve perto do golo numa boa jogada de Chiesa, que teve oposição à altura de Adán.Mas a partir dos 15 minutos de jogo só deu Sporting. Com uma defesa consistente e um meio-campo rápido e intenso, os leões conseguiam chegar com perigo à área de uma Juventus que teve um apagão. Morita num remate ao lado deu o primeiro sinal de perigo. Criou depois duas chances flagrantes que Szczesny susteve a com grande categoria.A Juventus, sem ideias e sem qualidade, só conseguia assustar Adán quando os centrais erravam. Em dois momentos St. Juste e Inácio falharam, mas os avançados italianos estavam completamente desinspirados.O Sporting começou o segundo tempo com a mesma intensidade e à procura do golo. Pedro Gonçalves, mais uma vez, esteve perto de o fazer. Mas a partir daí a toada de jogo mudou. Não porque a Juventus fizesse algo de diferente, mas porque o Sporting perdeu discernimento. Ao contrário do primeiro tempo, partida tornou-se desinteressante e quase sempre mal jogada. O golo da Juventus acabou por surgir de um erro grave (mais um) de Adán. O espanhol falhou a saída a um cruzamento e permitiu o cabeceamento de Vlahovic. Coates cortou mas surgiu Gatti para empurrar para a baliza. Amorim mudou e as coisas voltaram a pender para a equipa lusa. Nos descontos, primeiro Pote e depois Bellerín desperdiçaram de forma incrível o empate.Tudo em aberto para o jogo em Alvalade. Esta Juventus está perfeitamente ao alcance do Sporting, que não merecia a traição do seu guarda-redes.Portugal perdeu definitivamente o 6.º lugar do ranking da UEFA para os Países Baixos, e em 2024/25 fica com menos uma vaga na Champions.O jogo da 2.ª mão dos quartos de final terá lugar já na próxima semana (quinta-feira, dia 20 de abril, 20h00), no Estádio José Alvalade.O Sporting mantém a malapata a jogar fora de casa com equipas italianas. Em 16 jogos não ganhou nenhum e acumula 12 derrotas e 4 empates.Resultados desta quinta-feira da 1.ª mão dos ‘quartos’ da Liga Conferência: Gent-West Ham, 1-1; Lech-Fiorentina, 1-4; Anderlecht-AZ Alkmaar, 2-0; Basileia-Nice, 2-2.Pedro Gonçalves e Morita encheram o campo. Foi por culpa deles que a Juventus pouco ou nada criou. As suas ações permitiram ao Sporting estar sempre mais perto de marcar. Defenderam bem e também souberam atacar. Faltou a ambos a eficácia que a equipa merecia.Adán esteve competente até ao minuto 73. Voltou a falhar de forma clamorosa no lance decisivo do encontro. Na Champions já tinha comprometido no jogo em Marselha. A equipa perdeu e aí prejudicou a passagem à fase de grupos. Espera-se que a história não se repita.Um ou outro fora de jogo mal assinalado. De resto esteve sempre perto dos lances. Em termos disciplinares, o árbitro turco também esteve competente. No final, e apesar de já passar uns segundos dos descontos, podia e devia ter permitido o pontapé de canto para o Sporting.