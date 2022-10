O guarda-redes Adán tem partilhado experiências e dado algumas dicas a Franco Israel, jovem que o vai substituir na baliza no jogo com o Marselha (quarta-feira, 20h00) em Alvalade, para a Liga dos Campeões, apurou o Correio da Manhã.



O espanhol teve uma exibição desastrosa no jogo com o Marselha em França (derrota por 4-1), com culpa em dois golos e uma expulsão por tocar a bola com a mão fora da área.









Ver comentários