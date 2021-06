O guarda-redes do Sporting, Antonio Adán, foi eleito, pelos treinadores da competição, o melhor guarda-redes do campeonato português da I Liga esta temporada (2020-21).O jogador espanhol atuou em 32 ocasiões e sofreu 19 golos. Não sofreu qualquer golo em 19 partidas a contar para a principal prova nacional.António Adán está no clube de Alvalade desde agosto de 2020, tendo conquistado o campeonato português esta época, além da Taça da Liga.