Adán vira herói nos Açores

De besta (em Marselha) a bestial (na ilha de São Miguel) bastaram quatro dias, é futebol. Antonio Adán, guarda-redes do Sporting, foi o protagonista do jogo em que a equipa de Alvalade ganhou por 2-1. Uma partida que se revelou complicada para o Sporting, que ganhou pela margem mínima e teve grandes dificuldades, na segunda parte.A equipa verde-e-branca entrou no jogo confiante de que a evidente discrepância de classe dos jogadores iria fazer a diferença. Em ritmo calmo, pausado e de passes fáceis e seguros, o Sporting foi encurralando o adversário na sua zona defensiva. Nos primeiros 15’ de jogo não houve um único remate à baliza. Aos 17’, Nuno Santos cai na área, olha para o árbitro e este marca penálti - que recua na decisão após ver as imagens de vídeo. Com naturalidade, Morita inaugurou o marcador aos 29’, encostando de cabeça uma bola que Gabriel Batista defendeu após remate de Edwards.Na segunda parte tudo foi diferente: o Santa Clara acordou e o Sporting geriu o jogo e o cansaço. Valeu Adán que segurou o 1-0 com defesas difíceis. Contra a corrente do jogo, Nuno Santos fez, aos 90’, o 2-0, com um bom remate com o pé esquerdo. Os açorianos ainda reduziram por Tagawa, no último minuto.Desfalcada de jogadores importantes, a equipa orientada por Mário Silva realizou uma primeira parte fraca, sem jogo atacante. No segundo período reagiu muito bem e chegou mesmo a encostar o Sporting às cordas. Grande resposta açoriana.A facilidade e frequência com que os jogadores pedem penálti, mesmo tendo noção de que não é e que apenas visam enganar o adversário, o árbitro e o público. Este sábado, em apenas 10 minutos, os jogadores do Sporting pediram três. Valeu o VAR.A equipa liderada por Artur Soares Dias realizou um trabalho globalmente positivo nos Açores. Bem a analisar os lances das pretensas grandes penalidades na área da equipa da casa, todas com a intervenção do VAR. Bem na disciplina.Depois do desastre europeu no jogo com o Marselha, o guarda-redes espanhol fez três grandes defesas e mostrou que merece a confiança do treinador.Esteve tranquilo na defesa e deu velocidade ao flanco direito. Foi substituído para ir descansar.Após lesão muscular que o deixou fora dos relvados um mês, mostrou que ainda é o dono da defesa.Pouco dinâmico para um jogador que já fez muito melhor em campo.Esteve presente nos momentos cruciais, sem dar nas vistas.Decisivo ao aproveitar a recarga do remate de Edwards para marcar o primeiro golo do jogo. Marcou pela 2ª jornada consecutiva.Bons pormenores técnicos e boa velocidade.Foi um verdadeiro acelera no corredor esquerdo. Marcou o segundo golo após um grande remate.Esteve no lance do primeiro golo.Foi aposta de Amorim como titular, mas sem gás para fazer o que lhe compete: marcar golos.Boa visão nos passes, mas abaixo das expectativas na finalização.Refrescou o corredor direito.Fez um grande passe para Pedro Gonçalves marcar, mas saiu por cima.Segurou o jogo.Refrescou.