Adelino Caldeira condenado por agressão a Nuno Lobo

Adelino Caldeira, vice-presidente e administrador da SAD do FC Porto, viu o Tribunal da Relação de Lisboa confirmar a condenação por agressão a Nuno Lobo, presidente da Associação de Futebol de Lisboa (AFL). Vai ter de pagar uma multa de 2100 euros pelo crime de ofensa à integridade física simples.









O incidente ocorreu durante o jogo do Estoril com o FC Porto (2-2), no Estádio António Coimbra da Mota, referente à 5ª jornada da temporada 2013/14. Nuno Lobo queixou-se de ter levado uma palmada nas costas quando celebrava um golo do Estoril.

“Em face da decisão ora proferida, com a qual a Associação de Futebol de Lisboa não pode deixar de se congratular, realce-se a condenação do agressor”, refere a AFL em comunicado, esperando que “este tipo de comportamentos censuráveis sejam, definitivamente, banidos do futebol e do desporto português”.