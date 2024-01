Adepto abandona relvado com cabeça coberta de sangue após confrontos em jogo da Taça de Inglaterra

Leia também Festa de adeptos após vitórias de Marrocos e França termina em confrontos com a polícia "Investigaremos estes graves incidentes juntamente com os clubes e as autoridades competentes. As medidas apropriadas serão tomadas", esclareceu a instituição.

Qualquer indivíduo envolvido na desordem verificada será banido do clube", notou o emblema britânico por meio de um comunicado.

O encontro da Taça de Inglaterra entre o West Bromwich e o Wolverhampton esteve interrompido devido a confrontos entre adeptos dos dois clubes, relatou este domingo a agência Reuters.O lançamento de projéteis para o relvado desencadeou as agressões mútuas, aos 82 minutos de jogo. Uma parte dos adeptos envolvidos invadiu o campo e os futebolistas das duas equipas tiveram de recolher aos balneários. O árbitro retomou a partida ao cabo de 38 minutos de interrupção e o Wolverhampton consumou a vitória (2-0) em casa do West Bromwich, com a participação dos portugueses Pedro Neto, Toti Gomes e Nélson Semedo.O episódio resultou em duas detenções. Um adepto abandonou o relvado com a cabeça coberta de sangue.A federação inglesa classificou os distúrbios como "completamente inaceitáveis", através de um comunicado.O West Bromwich comprometeu-se a colaborar com a polícia e federação inglesa. "