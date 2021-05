Adepto do Atlético de Madrid morre ao bater com a cabeça durante festejos

madrileno

Autoridades de saúde locais foram chamadas ao local, mas encontraram o jovem "em paragem cardiorrespiratória e com um fortíssimo traumatismo cranioencefálico", não tendo resistido, apesar dos esforços de reanimação, que duraram mais de uma hora.

Um jovem de 14 anos morreu este sábado à noite durante os festejos da conquista do campeonato pela equipa do Atlético de Madrid.Segundo o jornal espanhol "El País", o adolescente seguia dentro de uma carrinha, sentado à janela, quando embateu com a cabeça na parede de um parque de estacionamento subterrâneo. O adeptos do clubeacabou por falecer no local. Eram 21h20 (20h20, em Lisboa).Um testemunha revelou que o veículo circulava "rápido" e terá derrubado "sete barreiras de proteção" antes de entrar no parque.