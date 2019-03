Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adepto do Benfica diz que sempre houve união mas Grimaldo contesta: "Não acho..."

Grimaldo fez comentário mas apagou-o mais tarde.

Numa resposta a um adepto do Benfica no Instagram, Grimaldo frisou que os benfiquistas nem sempre estiveram unidos, já depois de ter sublinhado essa necessidade num primeiro comentário.



A conversa teve origem nas palavras de André Almeida, às quais o espanhol respondeu: "Só pedimos UNIÃO, grande capitão! Todos queremos ganhar, mas precisamos de estar juntos SEMPRE!".



Seguiram-se vários comentários de adeptos e um deles respondeu diretamente a Grimaldo: "Unidos estivemos sempre". O jogador retorquiu pouco depois, num comentário que mais tarde seria apagado: "Não acho...".



Recorde-se que em novembro o jogador já se tinha queixado da falta de apoio das bancadas, após a partida com o Ajax, quando a equipa ainda era orientada por Rui Vitória.