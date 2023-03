Adepto do PSV que agrediu guarda-redes adversário banido do estádio durante 40 anos

O adepto do PSV que agrediu o guarda-redes do Sevilha Marko Dmitrovic num jogo da Liga Europa de futebol está proibido de entrar no estádio dos neerlandeses durante 40 anos, anunciou esta segunda-feira o clube de Eindhoven.

O castigo imposto pelo clube neerlandês junta-se à já conhecida condenação em tribunal a três meses de prisão, dos quais dois efetivos e um com pena suspensa.

Em 23 de fevereiro, no encontro da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, Dylano K., o adepto de 20 anos, entrou no relvado para atacar o guarda-redes da equipa espanhola.

No incidente, Marko Dmitrovic resistiu à agressão até que entraram no campo agentes de segurança para deter Dylano K.

O agressor, que entretanto perdeu o emprego e foi expulso da claque desportiva a que pertencia, tinha uma taxa de álcool no sangue de 1,6 g/l e já tinha anteriormente sido proibido de entrar no estádio do PSV em duas ocasiões, pelo que nem deveria ter assistido ao vivo ao encontro com os espanhóis.

Após cumprir os dois meses de pena efetiva, Dylano K. ficará por dois anos em liberdade condicional.