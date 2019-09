Adepto do São Paulo cai de bancada e aterra em cima de criança de 12 anos

Um homem de 23 anos sofreu uma queda aparatosa das bancadas do Estádio Morumbi, no passado sábado, durante um jogo entre a equipa do São Paulo e o Grémio de Porto Alegre.A homem terá caído de uma altura de 25 metros e aterrou em cima de uma criança de 13 anos que estava na bancada inferior.Ambos já tiveram alta hospitalar.